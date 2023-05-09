見外判員工 食署欠積極

【本報訊】勞工權益是大眾關注的重要議題，立法會昨日討論政府檢視非技術外判工的薪酬待遇及勞工權益，包括擴大獲發酬金資格，外判工若連續服務未滿一年，但其合約因政府不再需要服務或承辦商表現欠佳被終止，工人仍可獲其所賺取工資總額6%酬金。政府要求外判商在投標時必須提供「預防中暑工作計劃」，若有違規會被扣分。

僅晤62次 議員鄧家彪關注政府在2025年5月1日起取消強積金對沖，向局方查詢拿取約滿酬金的員工可否同時申請遣散費。他亦指目前超過65歲的人士毋須參加強積金計劃，問局方可否考慮要求為這些員工提供強積金。

另一議員陸頌雄就指，工聯會希望全面取消政府外判制，指出有外判公司管理不善，當中更存在嚴重剝削，向政府查詢如何監管有關問題。至於議員林振昇就談到政府要求承辦商投標時必須提供預防中暑工作的指引，認為「有啲多餘」，他關注局方的監察機制，文件提及房署與非技術員工會面達1,493次，反之食環署只有62次，向局方查詢是否存在人手不足的問題。

署理勞工及福利局局長何啟明回應強積金事宜時指，政府屆時會有補貼機制給員工，他認為酬金與遣散費會互相抵銷，與取消強積金對沖無關；至於超過65歲的人士應否參與強積金計劃，他認為應該交由市場規定。

財經事務及庫務局局長許正宇就外判工作回應指，現時外判制度已存在一段時間，認為有關制度可以讓服務更具靈活性，稱如果全面取消外判制度，對整個體系是否合適存在疑問。至於食環署就中暑工作計劃與員工會面次數少，許就強調局方以務實為本，巡查次數需平衡實際需要。