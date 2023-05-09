上訴庭頒令 華懋基金須交47萬保證金

【本報訊】已故華懋集團主席龔如心逾1,400億元遺產的受託人華懋慈善基金，早前申請從龔如心遺產中提取款項，以支付多宗與龔如心遺產案相關訴訟的訟費，申請其後遭法庭駁回，基金不服提出上訴。遺產管理人其後申請剔除基金部分申索並獲高院原訟庭批准，基金不服並向上訴庭提上訴，遺產管理人則要求基金先支付96.76萬訟費保證金。上訴庭法官張澤祐及袁家寧昨頒布書面判詞指，遺產管理人成功證明基金沒有資產，經評估，下令基金需在28天內支付47萬元的訟費擔保，如不按命令支付訟費擔保，則會直接駁回其上訴。

原告華懋慈善基金有限公司，被告分別是律政司司長、龔如心遺產管理人黃德偉及莊日杰。上訴庭認為，遺產管理人成功證明基金無力償款，龔如心胞妹龔中心誓章中曾提及華懋慈善基金目前的財政狀況，令人懷疑基金是否有能力繼續經營，若基金無法從遺產獲得訟費開支，可能無法進行任何官司。

倘繳付失敗 訴訟將駁回 遺產管理人一方估計，上訴訟費包括律師費38萬元及大律師費用58.8萬元，合共約96.76萬元。是次訟費擔保申請的訟費則近34萬元，基金一方認為擔保應約18萬元。上訴庭經考慮後認為，基金需在28日內向法庭提交47萬元訟費擔保，上訴程序暫緩至訟費擔保繳付為止，若基金不按命令支付訟費擔保，其上訴將直接駁回。案件編號：HCMP 93/2023