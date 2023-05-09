恒大商學院獲頒國際認可資格

【本報訊】香港恒生大學商學院最近獲國際商學院促進協會頒授國際認可資格，是全港首間自資大學獲該會的國際專業認證。協會指，獲得認證的教學機構在教學、研究、課程開發及學生學習上均表現卓越，並讚揚恒生大學商學院對學生、校友和業界，以至高等教育的投入良多。

全球少於6 %院校有該認證

恒大校長何順文對其商學院獲國際認證表示欣慰，對於恒大能成為首間自資大學獲此殊榮，充分肯定恒大商學院的教學及課程質素。恒大商學院院長李海東表示，獲此殊榮令商學院教學團隊感到非常鼓舞，他衷心祝賀教研團隊過去5年來努力不懈的籌備。李又指，他與團隊並肩打造商學院成為全港其中一間最受歡迎及發展最迅速的商學院。恒大在學術研究網站Research.com公布的全中國最佳商管大學2023評分中位列18。