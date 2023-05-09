未獲資助開辦小一 孔教大成小學擬轉私營

【本報訊】教育局早前向全港中小學發「開班信」，有5間小學因收生不足，新學年不獲資助開辦小一，當中位於黃大仙的孔教學院大成小學校長確認，已向局方申請於新學年營辦「私家班」，並承諾為今起兩個學年報讀的學生，提供6年學費減免，惟指相關申請尚未獲得當局回覆。

已申辦私家班 冀3年內轉型 翻查《小學概覽》，孔教學院大成小學各級班數按年級遞減，當中小一至小三均只有一班。對於教育局的決定，校長潘淑嫻表示感到詫異及驚訝，認為教育局單看自行收生及統一派位電腦抽籤結果的數字，忽略學校的努力及學生學習成果；惟指已向教育局申請於新學年營辦「私家班」，期望學校能在3年內轉型為「非牟利」私立學校。

對於學校的轉型，有家長透露滿意學校安排，故放心讓子女繼續在該校就讀。有跨境生家長對「殺校」感到心痛，並指子女在該校就讀小五，讚賞該校的老師教學十分用心，期望兒子能夠在原校完成小學課程，面對升中學習階段。

教育界議員朱國強建議局方，酌情給予有關學校多一至兩個月的寬限期招生，或讓學校新學年繼續辦學，若下一學年再達不到開班線，才停止學校參與統一派位。朱又認為，學校亦有需要在課程內容、教學思維、生涯規劃等方面作出變革，創造自身的特色和賣點，以防跌入「殺校網」。他指早前業界曾提出方案，建議教育局以全區參與小學派位的人數，除以全區學校開班數，從而計算每班小一的派位人數，與會校長都表示贊成，他已約見教育局進一步討論方案。