德士古道聯用大樓僅3層 難滿足需求

【本報訊】政府昨向立法會提交「荃灣德士古道聯用綜合大樓」的興建計劃，有議員指荃灣人口達31萬，且區內社區中心長年爆滿，指相關用地是否可興建更多設施，當局回覆稱現時規劃的3層已經是將地積比「用到盡」，但也有議員希望政府日後興建同類建築時可考慮更多，不然會造成浪費。

造價2.4億元 稱用盡地積比 政府在一個事務委員會會議上表示，為應付對荃灣社區設施日益殷切的需求，建議在德士古道興建一座樓高3層的聯用綜合大樓，以設置一所位於地下的標準社區會堂，以提供可容納約450個座位的多用途禮堂連舞台、多用途舞台會客室、舞台儲物室等，以及一所提供100個服務名額的幼兒中心、長者鄰舍中心分處。預計造價約2.413億元。

有議員質疑3層大樓並不能滿足當區居民，惟當局稱計劃地積比早於2016年被城規會批准，現時計劃也是將地積比「用到盡」，議員鄭泳舜指希望政府日後可盡力突破，不然「好嘥」土地。

對於政府擬於安達臣道興建石礦場石礦公園，議員陳凱欣稱現時寵物公園「比較淒涼」，更有寵物公園只有半個羽毛球場大，詢問有關公園的寵物公園面積，當局稱石礦公園整體為人寵共融設計，亦有專門供寵物遊玩的設備，針對兒童玩樂設施也有「刺激和挑戰性」，相信可滿足需求。