油塘兩廠搬遷無期 執法成關鍵

【本報訊】現時位於油塘的兩間混凝土廠，早前被批違規運作及製造大量污染物，令區內近10萬居民「食塵」，而隨着將軍澳第137區混凝土廠由其他公司中標，意味油塘兩間廠搬遷無期。一直關注混凝土廠污染問題的觀塘區議會主席柯創盛指，油塘混凝土廠「搬去邊度」非重點，關鍵在於政府要加強執法。

油塘東源街20和22號混凝土廠由中國混凝土有限公司營運，早前被揭違規運作。事實上，環境保護署曾向涉事混凝土廠先後提出17宗檢控，及後並拒絕該混凝土廠的續牌申請。然而混凝土廠在牌照續牌申請被拒後，仍然無牌經營。環保署早前就事件表示，將進行搜證及整理證據，以提出更多檢控。

監管不力 累10萬人食塵 柯創盛指該混凝土廠「搬去邊」並非他們的控制範圍，認為關鍵在於政府要就違規事項果斷執法。副主席呂東孩同樣指混凝土廠「搬去邊」不是他們關注的事項，強調關鍵在於政府要加強執法，又希望當局可以為混凝土廠的遷出時間訂立時間表，因為對油塘附近10萬居民影響甚大，但他亦坦言「有法律程序嘅嘢急唔到嚟」，稱政府一直有行動。