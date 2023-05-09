回鄉證延長期限 高鐵客流勢再增

【本報訊】因應新冠疫情下中港實施入境檢疫安排，部分市民即使回鄉證過期亦沒有辦理續期手續。早前有關機構宣布，市民持有有效期為2020年1月1日至今年12月30日的回鄉證，昨日起相關證件有效期可延期至今年12月31日，並能購買高鐵車票。有議員指，現時恢復免檢疫通關後出入境旅客中，約有15%人乘坐高鐵，料比例會再增加。

議員張欣宇表示，估計本港有過百萬市民的回鄉證在疫情期間過期。現時市民可以用延期的回鄉證買高鐵車票，但他近日發現有市民誤以為「指定渠道」購買高鐵票，與過往的購票方法有不同，但事實上與過往買票方式沒有分別，希望提醒一下市民。

在內地換證須事先預約 另一名議員梁子穎指，延期安排下有許多居民向工會查詢換證安排。他認為，現時在內地政務機關辦理換證十分方便，除深圳有11個中心外，港人亦可在網上搜尋廣東政務服務網，網站會列出所有廣東省城市的換證中心，附有地圖和地址，十分方便。但他提醒，在內地換證必須事先預約，不能即場申請，他續指在深圳市每日約有400至500個預約配額，供港澳居民換證，其中最接近香港的例如有深圳市寶安出入境大廳，而廣東省全省每日則約有700至1,000個名額。