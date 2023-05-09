易通行首個工作天 至少3975車未能偵測

【本報訊】青沙管制區自前日起實施「易通行」，運輸署表示昨日是新措施實施後的首個工作天，雖然天氣不穩，但整體交通大致暢順，繁忙時間的交通情況與以往相若。昨早6時30分至下午5時，共有41,047輛車通過青沙管制區，不過當中有約10%，即3,975輛未有偵測到車輛貼。

運輸署籲盡快安裝車輛貼 運輸署續稱，前日留意到個別駕駛人士可能未熟習「易通行」實施後，青沙管制區收費廣場的最新交通安排，間中出現車輛減速或誤入巴士專線的情況，該署同日已豎立指示牌提醒駕駛人士。此外，運輸署亦已要求專營巴士公司，提醒車長留意新行車路線並駛入巴士專線。

運輸署再次呼籲車主盡快完成「易通行」三部曲，包括安裝車輛貼、開立「易通行」戶口及設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。若車主對「易通行」有任何查詢，可致電24小時客戶服務熱線或前往客戶服務中心、服務點或設於指定港鐵站及新界民政事務處的諮詢站，工作人員會提供適當協助。