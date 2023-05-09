荃灣西如心酒店提供青年宿位 收逾千申請 超額5倍

【本報訊】為照顧青年住屋需要，民政及青年事務局早前批出第二個「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目，由香港菁英會和如心酒店集團合辦，將荃灣西如心酒店房間轉作青年宿舍用途。該項目由即日起接受報名，菁英會表示，自該項目公布至今，已接獲逾千份入住登記意向，超額申請逾5倍，預計今年第二季可入住。

每月房租逾4000元 荃灣西如心酒店的項目將推出100個房間，面積約350至400平方呎的酒店房，提供最多200個宿位；每個宿位月租4680至4980元，包括水、電及寬頻上網服務的費用，並提供煮食設施及健身室等公用設施。該項目會設立指標，鼓勵住戶參與互動宿舍活動、增值自我、投入社區外展活動，住戶參加宿舍活動便可獲得點數，當住戶每年累積獲得200個點數後，若繼續獲得更多點數，即可獲酒店設施優惠或禮物。

港府去年在《施政報告》已宣布，會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。當局目標在5年內提供額外約3,000個宿位，為此當局在今年1月初推出了資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，並在3月批出資助計劃下的首個項目。