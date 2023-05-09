下周公布新一季公屋輪候平均時間

【本報訊】新一季公屋平均輪候時間即將於下周公布。截至2022年12月底，過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.5年，對比去年9月底公布的一般申請者平均輪候時間輕微下跌0.1年。

房屋委員會指出，因應過往數季有不少公屋單位可供編配，消化部分輪候年期較長的一般申請者公屋需求後，令獲分配單位的一般申請者的輪候時間相對較短，整體平均輪候時間亦有輕微縮短。

現時平均需要等5.5年 截至2022年12月底，約有13.37萬宗一般公屋申請，以及約9.62萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共有22.99萬宗正在輪候的申請，較上一季度下跌約4,700宗。

另外，公屋平均輪候時間跌至5.5年，是自2022年3月底起第4次回落，長者一人申請者的平均輪候時間則與上一季度公布的一樣，維持3.9年。

去年第4季獲編配入住公屋的一般申請約3,800宗，當中獲編配的長者一人申請約680宗；同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為620宗。