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昨增413核酸個案
本港昨日新增413宗化驗所驗出確診個案。
【本報訊】新冠病毒感染情況波動，衞生署衞生防護中心在同心抗疫網站公布，昨日新增413宗化驗所驗出確診的核酸個案，惟不代表全港所有染疫病例；自1月30日起，則累計18,400宗化驗所確診個案。
多2人病歿
另外，再多兩人離世與新冠病毒有關，由1月30日至今，則暫時累計264宗死亡個案。
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