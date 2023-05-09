傳港專家下周北上 研跨境器官移植互助機制

【本報訊】女嬰芷希是本港首宗內地器官捐贈移植至香港病人的個案。有消息指，港府正安排本港移植專家下周到廣東省交流，以助研究擬定本港與內地恒常器官移植的互助機制安排，而捐贈者與被捐贈者的身份互不知曉，只會在捐贈者家屬及移植者同意下公布概括資料。醫院管理局回覆指，跨境器官移植互助機制的細節仍在磋商中。

會優先配對當地病人 消息指，港府正邀請本地移植專家前往廣東省，到訪國家衞生健康委員會人體組織器官移植與醫療大數據中心，了解內地器官捐贈的情況，同時或會試用「中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）」，屆時料會與該中心主任王海波會面。據知本港隨行人員包括醫管局行政總裁高拔陞，以及不多於10名移植醫生參與。

在擬議的互助機制下，本港器官會優先配對本港病人，若無法配對則會到內地配對，內地亦是同樣做法。對於日後會否公布每宗跨境器官移植個案，消息又指若在移植前就公布捐贈者身份有違倫理，但之後或會在捐贈者家屬及移植者同意下，手術後公布概括資料，以及向公眾公布所捐贈的器官。捐贈者及移植者之間不知對方身份，亦不會知道器官是否屬「跨境捐贈」，此安排與現時本港安排一致。

醫管局表示，一直就不同醫療議題與相關持份者和單位保持溝通，並時刻與醫務衞生局緊密合作，以期積極推進和落實各項惠民措施。為跟進與內地相關單位及組織早前探討加強兩地器官移植合作的大方向，醫管局正跟醫務衞生局、本地及內地相關單位和組織安排進一步交流活動，以促進兩地專家在器官移植事宜上的溝通和合作。