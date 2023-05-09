社區檢測站將停運 需求大減僅日檢15人

【本報訊】隨着快測普及、外國入境免出示檢測證明，市民檢測「驗疫」的需求大減，現時剩下的5個社區檢測中心及檢測站，將由本周六（13日）起全面停止運作。政府檢測承辦商表示，日本撤銷入境旅客出示疫苗接種或檢測證明後，檢測數字已經大減，個別檢測站檢測人次減少最多80%。

承辦商稱再爆疫有能力重開 日本上月底取消出示疫苗接種或檢測證明要求後，令未打3針新冠疫苗的港人，毋須再於出發當地前做核酸檢測，檢測需求大減。相達生物科技創辦人招彥燾昨在電台節目稱，以沙田瀝源檢測站為例，4月底每日約100人檢測，近日已下降至15至40人，而中心亦只安排約10名職員當值，大部分屬於合約制。

招指出，雖然世界衞生組織宣布新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衞生事件，大眾需與新冠病毒共存，但提醒未來一兩年，仍可能會出現3至4波疫情。而一旦大規模疫情再出現，該公司有能力重開檢測站。

呼吸系統科專科醫生梁子超早前指，市民若有不適，可自行做快測或直接求醫，尤其年長或抵抗力較低的高風險人士，醫生可按需要安排做核酸檢測，及盡早處方新冠口服藥，以減低重症及死亡風險。他續指，快測雖然敏感度低，但只要持續做測試兩三日，相信已能反映實況。

該5個即將停運的社區檢測中心及檢測站，分別位於中環愛丁堡廣場、銅鑼灣的禮頓山社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田的瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。政府說有關地點會盡快回復至其原有的社區及康樂用途。

招彥燾