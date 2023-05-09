疫情重創本港經貿 年損416億 又輸星洲

美藥廠報告 料間接成本續提高 隨着世界衞生組織日前公布新冠病毒不再是「全球大流行」後，纏港3年的新冠疫情可算曲終人散。但港府過去實施嚴苛的防疫措施卻帶來異常沉重經濟及社會代價，美國默沙東藥廠昨日發布題為《被忽視的負擔：新冠疫情對各地經濟影響》報告，探討新冠疫情對亞太區五個市場包括澳洲、台灣、南韓、新加坡及香港構成的持續經濟影響，估算新冠疫情為香港每年帶來約416億港元的經濟損失，佔年度本地生產總值（GDP）1.4%，較新加坡高約一倍。

報告發現，間接成本是新冠疫情目前經濟負擔及未來經濟預測的主要因素，而感染率和疾病嚴重程度在未來的變化將明顯影響經濟成本。即使新冠疫情由「全球大流行」階段逐漸轉變為「風土病」，報告預測其構成的間接成本很可能會維持高企。間接成本主要成因包括生產力流失，例如受感染後不能工作，以及照顧兒童和長者等所衍生的連鎖影響。展望未來，報告估計新冠疫情可為本港造成每年約40億港元至1,087億港元的潛在經濟損失，相等於GDP的0.1%至3.8%。

本港人口中有3個群組特別於疫情期間帶來最重比率的間接經濟損失，分別為易受感染人士、在職人士及醫護人員。易受感染人士是指60歲以上長者或同時患上多種疾病的在職成年人，其感染新冠病毒可造成每年至少160億港元經濟損失，佔總損失額的39%。在職成年人感染新冠病毒可為本港經濟構成重大負擔，生產力損失額達每年244億港元，佔年度GDP的0.8%。

醫護染疫 加劇人手壓力 醫護人員感染新冠病毒可為本港經濟帶來每年7.93億港元損失，並加劇醫療系統的人手壓力，包括延長急症室和救護車的輪候時間。患上長新冠的人士或對醫療系統構成依賴，並有可能減低生產力，當中損失可達每年159億港元。

至於另外4個市場，新冠疫情帶來的年度經濟損失估計達26億美元至276億美元，相當於202億至2,152億港元，當中損失最少的為新加坡，本港僅隨其後，排行第3的是台灣，澳洲則排第二，損失最大的為南韓。

新加坡為一眾地區中影響最少的國家，或與其相對有效的防疫政策有關。 新冠疫情對亞太區五個市場的持續經濟影響