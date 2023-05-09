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疫情重創本港經貿 年損416億 又輸星洲

美國默沙東藥廠發表報告，估算新冠疫情為香港每年帶來約416億港元的經濟損失。 美國默沙東藥廠發表報告，估算新冠疫情為香港每年帶來約416億港元的經濟損失。
美國默沙東藥廠發表報告，估算新冠疫情為香港每年帶來約416億港元的經濟損失。
美藥廠報告 料間接成本續提高
隨着世界衞生組織日前公布新冠病毒不再是「全球大流行」後，纏港3年的新冠疫情可算曲終人散。但港府過去實施嚴苛的防疫措施卻帶來異常沉重經濟及社會代價，美國默沙東藥廠昨日發布題為《被忽視的負擔：新冠疫情對各地經濟影響》報告，探討新冠疫情對亞太區五個市場包括澳洲、台灣、南韓、新加坡及香港構成的持續經濟影響，估算新冠疫情為香港每年帶來約416億港元的經濟損失，佔年度本地生產總值（GDP）1.4%，較新加坡高約一倍。
報告發現，間接成本是新冠疫情目前經濟負擔及未來經濟預測的主要因素，而感染率和疾病嚴重程度在未來的變化將明顯影響經濟成本。即使新冠疫情由「全球大流行」階段逐漸轉變為「風土病」，報告預測其構成的間接成本很可能會維持高企。間接成本主要成因包括生產力流失，例如受感染後不能工作，以及照顧兒童和長者等所衍生的連鎖影響。展望未來，報告估計新冠疫情可為本港造成每年約40億港元至1,087億港元的潛在經濟損失，相等於GDP的0.1%至3.8%。
本港人口中有3個群組特別於疫情期間帶來最重比率的間接經濟損失，分別為易受感染人士、在職人士及醫護人員。易受感染人士是指60歲以上長者或同時患上多種疾病的在職成年人，其感染新冠病毒可造成每年至少160億港元經濟損失，佔總損失額的39%。在職成年人感染新冠病毒可為本港經濟構成重大負擔，生產力損失額達每年244億港元，佔年度GDP的0.8%。
醫護染疫 加劇人手壓力
醫護人員感染新冠病毒可為本港經濟帶來每年7.93億港元損失，並加劇醫療系統的人手壓力，包括延長急症室和救護車的輪候時間。患上長新冠的人士或對醫療系統構成依賴，並有可能減低生產力，當中損失可達每年159億港元。
至於另外4個市場，新冠疫情帶來的年度經濟損失估計達26億美元至276億美元，相當於202億至2,152億港元，當中損失最少的為新加坡，本港僅隨其後，排行第3的是台灣，澳洲則排第二，損失最大的為南韓。
新加坡為一眾地區中影響最少的國家，或與其相對有效的防疫政策有關。新加坡為一眾地區中影響最少的國家，或與其相對有效的防疫政策有關。
新加坡為一眾地區中影響最少的國家，或與其相對有效的防疫政策有關。
新冠疫情對亞太區五個市場的持續經濟影響新冠疫情對亞太區五個市場的持續經濟影響
新冠疫情對亞太區五個市場的持續經濟影響
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