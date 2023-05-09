蔡母擬申任遺產管理人 料掀爭產戰

【本報訊】名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案仍在審理。另一邊廂蔡天鳳母親近月頻頻出招，早前入稟高等法院申請禁制鄺球出售其名下的加多利山物業，引起外界關注蔡天鳳遺產分配。有消息指蔡母近日頻頻與律師會面，除爭取兩名外孫撫養權，另擬申請擔任遺產管理人，此舉或將再掀起一場涉及3個家庭、最少4名合法承繼人的爭產戰。

入稟禁鄺球售加多利山物業 「譚仔雲南米線」創辦人譚澤均的媳婦蔡天鳳遭殺害碎屍，蔡天鳳母親張燕花於今年3月6日曾以「擬定遺產管理人」身份入稟高等法院，申請禁制蔡天鳳前家翁鄺球出售位於加多利山的物業。根據張氏的入稟狀內容，指鄺球是以信託方式持有何文田加多利山一個物業的法定業權，身份僅為代理人，蔡天鳳才是實際擁有人，遂要求法庭頒令確認，並禁制鄺球出售等作任何處理業權的行為並交出業權，否則由法庭委任指定人士處理。

有意見指，張氏此舉動目標明確，一是可以保住物業，亦同時暴露了她要做遺產管理人的意向。惟張氏的行徑亦觸動蔡天鳳現任丈夫及前夫兩家，令各自派出代表律師介入事件，以保障蔡天鳳子女的權益。另有傳指張氏入稟前並未與譚家或鄺家達成協議，3家人涉及最少4位遺產承繼人，或會掀起一場爭產戰。

有傳媒連續多日拍攝到張燕花與其現任丈夫現身律師行林立的金鐘力寶中心，她離開律師樓時神色凝重，有指張燕花最終是否真正能成為遺產管理人仍屬未知數。據悉，蔡天鳳育有4名未成年子女，其中兩人是「譚仔雲南米線」創辦人譚澤均兒子所生，另兩人是她與前夫鄺港智所生。