另捲7盜竊罪潛逃 前夫鄺港智今提訊

【本報訊】女死者蔡天鳳的前夫鄺港智，因涉及大埔龍尾村肢解碎屍案被捕後，揭發他原來另涉及10年前起疑設局騙取金飾，因而被控7項盜竊罪，該案排期2015年開審後，鄺港智疑一直潛逃。該盜竊案今日下午將會在區院再提訊，由法官高勁修審理，初步預計聆訊需時15分鐘。

28歲被告鄺港智在本案中被控7項盜竊罪，控罪指他於2013年5月12日至2015年1月14日，分別在多個地方偷竊首飾，包括39條頸鏈、32條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10両金條，這些首飾分別屬於7名人士。案件本來排期2015年開審，但被告於候審期間失蹤，一直潛逃至涉謀殺被捕。

涉向同性密友傾投資 得手後消失 被告被捕後，就本案於2月28日提訊，當時被告沒有律師代表，他不反對充公保釋金，也沒有保釋申請。控方申請將案押後10星期，以便重新檢視證據，不排除新增控罪。據早前相關報道指，被告涉嫌透過社交應用程式認識同性密友，再以合作投資為名，要他們交出財物，得手後即逃之夭夭。案件編號：DCCC 313/2015