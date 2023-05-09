碎屍案上庭 愈揭愈奇情 譚仔老爺奶奶將作證

死者蔡天鳳

私家車染蔡天鳳血漬 現場外套有前家姑DNA 名媛蔡天鳳於大埔龍尾村遭肢解碎屍及烹煮案，捲入事件的其前夫鄺港智一家4口及另外兩名男女，先後被拘捕及起訴。其中前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控一項妨礙司法公正罪，其餘兩名男女則涉嫌協助鄺港智逃走，而各被控一項協助罪犯罪。6名被告昨分3案再到九龍城法院提訊。控方透露調查進展，指執法人員在涉案村屋搜到30多件刀、電鋸等物品，並找到兩件人體下肢，均屬於死者，另在屋內找到一件有前家姑DNA的外套，私家車上亦發現染有蔡天鳳的血漬。而死者母親、死者現任家翁及家姑（譚仔家族成員）將成為控方證人。案件押後至7月31日再提訊，鄺氏一家4人繼續收押看管，其餘兩人續准擔保。

被告鄺氏一家包括死者前夫鄺港智（28歲，無業）、前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）及前家姑李瑞香（63歲，退休人士）。他們昨午由囚車押送到九龍城法院。至於另外兩名被告，包括任遊艇公司職員的41歲男被告林舜，及報稱無業的29歲女被告潘巧賢，一直獲准保釋，昨午自行前往法院應訊。聆訊期間，6人在庭上一直表現平靜。

檢逾30證物 需時化驗DNA 控方昨交代案件最新進展，指執法人員在涉案龍尾村村屋內，檢獲超過30件物品，包括刀、電鋸、錘等，需時逐件檢視DNA，故申請將案押後。另外控方披露DNA檢驗結果，指村屋內的煲內以及調查期間找到的兩件人體下肢，和私家車乘客座位的血漬，均屬於28歲死者蔡天鳳。同時，執法人員在村屋內找到一件有前家姑李瑞香DNA的外套。除此之外，控方表示，現新增3名街外控方證人，包括死者母親張燕花、現任家翁（即「譚仔雲南米線」創辦人譚澤均）及家姑。

死者前家姑 申保釋被拒 4名還押的被告中，前家姑李瑞香有保釋申請，並提出一系列條件予法庭考慮，控方繼續反對。裁判官聽罷辯方陳詞後，拒絕李瑞香的保釋申請，但提醒她有權到高等法院申請擔保，其餘鄺氏3人則沒有保釋申請，4人繼續還押看管。至於其餘兩名被告則續准保釋，但法庭新增一項保釋條件，即不可直接或間接接觸控方證人。聆訊進行約半小時後結束，接載眾收押被告的囚車，則約於昨午4時離開法院。

被告鄺港智、鄺港傑及鄺球，被控於2023年2月21日在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。李瑞香則被控於2023年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。而林舜及潘巧賢，同被控於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺。據了解，潘巧賢是美食網紅，社交帳戶有逾3萬名粉絲，她亦曾上載與林舜的合照。

鄺球情婦「容容」未被起訴 據資料指，執法人員就本案至今共拘捕7人，其中6人即上述的6名被告已被起訴。至於被捕的第7人，被指是鄺球的情婦、藝名「容容」的姓伍女子涉嫌協助罪犯被捕後，暫未被起訴。案件編號：KCCC 577、640、666/2023

6名被告 雪櫃等證物在村屋內搬走。 鄺氏一家的4名被告繼續收押，昨應訊後由囚車押離法院。 執法人員曾在堆填區搜索死者殘肢，但未有發現。 涉事的龍尾村村屋兇案現場，事後進行法事超渡死者。 涉案6名被告一覽表