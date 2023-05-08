盛事應未雨綢繆 港官做騷都甩漏

自從今年初通關，轉眼間已經4個月，各界期待的救市效應未如理想，來港遊客數量是顯著上升，但消費力明顯大不如前，各行各業還是未有大起色，政府出動銀彈大送機票等招數，以為向全世界說一百次一萬次「你好，香港！」及「開心香港」就可以吸引遊客來港，實在太低估別人智慧，外國人看穿了一切都是做騷，所謂復常的香港，開心未講得上，反而激心機會更多。

庸官當道，天怒人怨，昨日又是一個好例子。政府舉辦的「開心香港」活動之一，沙田公園美食市集最後一日，放在周日本來有一定號召力，奈何天公不作美，中午時分天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，當局宣布美食市集暫停開放，不單止市民摸門釘，檔販亦大失預算，大量準備好的食物不知如何處理，雖然在黃雨警告除下後，大會宣布下午4時重開美食市集，開放至原定時間6時，但當局早呼籲公眾暫停前往，遊人一早散去，只剩下兩小時，根本於事無補，活動草草收場。

市集檔販白白損失生意，紛紛批評港府無做好準備工夫，天文台在4月29日發出的九天天氣預告，一早已經顯示5月7日的「顯著降雨概率」為中至高，預測為「多雲，間中有驟雨及雷暴」，全香港市民都知，不少市民因此而更改行程，相信只有政府官員無心裝載，當局如果有半點責任感，對當日的大型公眾活動要做好應變準備，尤其是政府視「開心香港」為救市重頭戲，沙田美食市集是首批活動之一，理應十分關注，不容有失，應一早通知商戶及市民，做定兩手準備，如滂沱大雨便改到社區中心等有蓋場地舉辦美食市集，若事前安排妥善，肯定不會像昨日那樣狼狽不堪。試問若有旅客身處其中，對香港會留下甚麼印象？

舉辦盛事，愈大型愈牽涉更多程序，需要小心研究及充足準備，不能輕視每一個細節，未雨綢繆是做人基本態度，小學生都懂，官員卻是後天下之憂而憂，出事才後知後覺。5月開始已經踏入雨季，任何戶外活動當然要作好應對天氣變化的準備，相信學校搞課外活動都會有兩手準備，何解當局卻像白紙毫無準備。這不單止是經驗及判斷，心態及責任心亦大有問題。今次不幸中之大幸只是金錢損失及浪費食物，難保終有一次搞出人命傷亡。

政府搞活動準備不足，出現甩漏，例子罄竹難書，個多星期前的周末30元看戲，又惹來網絡塞車戲院排長龍，一套戲換來一肚氣。今次美食活動又搞出「大頭佛」，實在令人失望。看戲及美食等活動，本身就不期望有實際經濟成效，只是想營造一個熱鬧氣氛，向外宣揚香港過得很好，說白了只是形象工程，做騷一場，但想不到庸官不但實事做不到，連做騷這樣簡單也是一塌糊塗，要期望他們駕駛香港這艘破船從風雨巨浪中突圍，還是自求多福吧。