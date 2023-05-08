仁文仁心：又想威又戴不到頭盔

「又要威，又要戴頭盔」是本港早年的網絡潮語，用來揶揄一些人既要炫耀，又沒自信，怕節外生枝。如今用來形容美國，是再貼切不過。

美國一方面在台海耀武揚威，叫囂要把台灣「武裝到牙齒」，又威逼利誘盟友們圍堵中國；另一方面卻尋求與中國對話，先是嘗試安排國務卿布林肯訪華，近日又傳出嘗試安排防長奧斯汀與中國防長李尚福會晤，似乎想通過對話來安撫中方情緒。然而，中國顯然不吃這一套，多番拒絕美方的提議。須知道，縱然是在中美貿易戰如火如荼之際，即便會談充滿「火藥味」，號稱「反華急先鋒」的蓬佩奧至少能訪問北京，反觀布林肯久久未能成行，足以反映中國對美的態度已出現改變。

早在特朗普任期內，中美角力交鋒已呈現失控徵兆，從經濟鬥到政治、外交，再到軍事層面。拜登在選戰中擊敗特朗普後，外界一度期望這位「中國老朋友」能改善兩國關係，就算未能扭轉局面，至少要做好危機管控，避免分歧擴大。然而，拜登上台後未有對華釋出善意，反而變本加厲，尤其在台灣問題上，一再衝擊北京的底線。

縱然並非全是拜登的責任，更多的源於參眾兩院，但美方的舉動徹底破滅了中國部分人的幻想，讓中方深切明白到無論誰當上美國總統，以圍堵打壓為主的對華政策必將延續。於是乎，中國內部統一意見：「丟掉幻想，準備長期鬥爭」，不再尋求化解恩怨，而是積極拉攏其他勢力抗衡美國的圍堵，甚至在軍事及金融層面上，挑戰美國的霸權。

倘若說台灣問題及精準脫鈎是美國目前制華最大的手中牌，那麼推動全球去美元化，便是中國還以顏色的手段，畢竟美軍與美金是美國橫行無忌的關鍵。