橫眉冷看：台北總統府無險可守

土耳其製和中國製的軍用無人機比較，何者的實戰能力更強？莫斯科克里姆林宮和台北總統府相比，你又認為何者的防空系統更先進？

解放軍最大型的軍用無人機TB-001，剛完成環繞台島飛行，機上搭載了導彈和激光導向炸彈，論實戰能力，只有美國軍方王牌「死神」無人機才可堪比擬，跟土耳其出產的同類機種，不在同一檔次。至於俄羅斯號稱世界第二大軍事強國，縱是爛船也總有三斤釘，故克里姆林宮的空防能力，按理也不是台北總統府所能望其項背。

早前，烏克蘭疑派出兩架軍用無人機飛入俄羅斯境內，突破重重空防，一直飛到克宮頭頂才被擊落。烏國鮮少自製無人機，軍方所用者，大多是購自土耳其，估計當日派出的是土耳其製的TB2型無人機。

土耳其軍用無人機TB2跟中國的TB-001比較，猶如幼弟對長兄，氣力與實力都相差甚遠。如果土國的無人機也能輕易飛臨克宮上空，解放軍TB-001要是出馬，飛到台北總統府執行任務，大抵更是如入無人之境。

克宮經歷這場無人機驚魂，最應吸取教訓的反倒是蔡英文政府。莫斯科的天空尚且不易防守，台北空域在解放軍眼中，可能更會視如無物。台海戰爭不打則已，槍聲一旦響起，解放軍的無人機勢必空群而出，場面猶如雀鳥大遷徙。到時候飛臨台北上空的肯定不止一、兩架，而是一大群的TB-001，甚麼精準導彈、激光導向炸彈，好像漫天花雨，教你無處躲逃，台灣的主政者即使後悔，恐怕已經太遲。

近日解放軍的TB-001再度繞台島飛行，意思再明顯不過，台獨分子再不回頭，後果定然不堪設想！