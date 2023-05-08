龍吟虎嘯：戰爭升級由政治決定

俄烏之戰雙方都在準備打下去，而且是大規模地打，才能保障己方力挫敵方，取得決戰勝利，在談判桌上拿到自己想要的政治成果。

俄羅斯準備大打，基本上是靠自己，烏克蘭則要靠美國、北約和西方。幾個月來，美國、北約協助裝備及訓練了烏軍約9個旅，包括合成旅、裝甲旅、機械化步兵旅、輕步兵旅，據稱作戰力大增。不過，美國參謀長聯席會議主席米利將軍，並不看好烏克蘭的春季大反攻一定能勝，他認為烏軍的攻勢有任何可能，包括失敗、取得局部勝利、俄軍全線潰敗，這些都是難以肯定的。可以肯定的，是這場俄烏之戰今年內難分勝負。米利最擔心的還是中國和俄羅斯建立軍事合作，因為這種合作一旦發生，俄烏之戰會向俄勝烏敗大幅度傾斜。

眾所周知，中國在目前形勢下不會介入俄烏之戰，中國只會擔任「勸和促談」、政治解決烏克蘭危機的角色，但美國極不放心、不相信。米利說，現時世界上有三個大國，分別是美國、中國和俄羅斯，三極世界比冷戰時期的兩極世界更加複雜；他表示，美國必須意識到不應在軍事意義上推動中國與俄羅斯接近。聽話聽聲，鑼鼓聽音，米利將軍實際上是在批評白宮、華府的那幫政客，在外交和國際戰略上把中俄列為「最大和危險」的敵人，這不可避免地會在軍事意義上推動中俄接近，導致比冷戰時期兩極世界更加複雜的局面。

事實上，野心政客比五角大樓、比四星上將更加好戰，米利的擔憂是拜登一手造成的，華府和國會議員不知聽明白了沒有。但時下明白不明白已不重要。俄烏之戰已打一年兩個月，雙方又在組織新的反攻大戰，都聲稱談判底線寸步不讓，都聲稱能打敗對手，可見一場新的大戰是非打不可也。其實，打完這場大仗，不論誰勝誰負，也未必雙方就能談判，戰爭說不定會進一步升級，因為戰爭有戰爭的規律，要服從政治需要。