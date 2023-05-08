政情：陳紹雄考察深圳 呻殯葬城礙觀感
早前有人批評沙嶺「超級殯葬城」坐落喺港深嘅門戶，影響兩地關係，令兩地唔和諧，要求重新審視擴建當區堆填區嘅計劃。雖然政府早前話火葬場同殯儀設施將會擱置，議員陳紹雄就要求政府早日交代安排喎。
近日唔少議員去咗內地考察，陳紹雄亦唔例外。話說佢日前應身兼打鼓嶺鄉事委員會主席嘅議員陳月明邀請，去咗深圳羅湖區邊界同口岸一帶考察。佢話鳥瞰羅湖口岸周邊情況同遠眺毗鄰香港區域嘅面貌，慨嘆只一河之隔，但兩地發展步伐懸殊，而且亦「感受」到喺香港境內嘅東北堆填區同擬建嘅沙嶺「超級殯葬城」，同時亦了解到喺感觀上或嗅覺上對深圳造成嘅負面影響。佢認為沙嶺嘅殯葬城同堆填區起喺呢啲地方係好浪費土地，所以佢話嚟緊會要求政府交代清楚打算點處理殯葬城。
促發展蓮塘商業城
陳紹雄一行人亦去咗蓮塘口岸睇轉，見到蓮塘口岸未有商業城，佢認為咁樣好大嘥，話世界各地都會把握好口岸做經濟帶，而且以前羅湖都會有商業城，但現時蓮塘只係用嚟畀人過關，佢促請政府設專班同內地部門研究睇吓應該點發展。
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