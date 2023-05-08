政情：陳紹雄考察深圳 呻殯葬城礙觀感

近日唔少議員去咗內地考察，陳紹雄亦唔例外。話說佢日前應身兼打鼓嶺鄉事委員會主席嘅議員陳月明邀請，去咗深圳羅湖區邊界同口岸一帶考察。佢話鳥瞰羅湖口岸周邊情況同遠眺毗鄰香港區域嘅面貌，慨嘆只一河之隔，但兩地發展步伐懸殊，而且亦「感受」到喺香港境內嘅東北堆填區同擬建嘅沙嶺「超級殯葬城」，同時亦了解到喺感觀上或嗅覺上對深圳造成嘅負面影響。佢認為沙嶺嘅殯葬城同堆填區起喺呢啲地方係好浪費土地，所以佢話嚟緊會要求政府交代清楚打算點處理殯葬城。