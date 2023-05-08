政情：旅保銷售入行難 姚柏良倡放寬門檻

RO難做 學歷資歷要求高

為咗旅客喺旅途上有更全面嘅保障，旅遊業界一般都會建議旅客買旅遊保險，而售賣旅遊保險嘅旅行社都必須有旅遊保險代理商負責人（RO）同旅遊保險代理，先可以銷售旅遊保險。但喺2019年起，保監局實施新嘅監管同發牌制度，修訂咗對旅遊保險代理商負責人同旅遊保險代理嘅資歷要求。喺新安排下RO需要擁有學士學位、具備至少5年旅遊代理業務嘅經驗，仲要包括至少兩年管理經驗，而旅遊保險代理就需要DSE5科達到2級或以上成績，包括中文或英文同埋數學。