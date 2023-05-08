乙明邨 車場保安倒地亡 司機涉誤殺被捕

私家車繳費問題爆爭執 揭拳毆及藏大麻 沙田乙明邨六旬保安員，昨凌晨疑因繳費問題，與一輛時租私家車的男司機爭執，期間有人出拳施襲，保安員倒地不省人事，送院後宣告死亡。執法人員在涉事私家車上搜獲小量大麻，經調查後，以涉嫌誤殺及藏有危險藥物兩宗罪，拘捕該名私家車男司機，將其帶署扣查。事主妻子對丈夫猝然身亡感到好突然「死得好慘」，並指「我先生喺度當值，冇理由佢會有問題。」

昨日凌晨零時34分，據悉一輛私家車駛離乙明邨近明信樓的停車場，司機應以八達通繳付停車費，惟該男司機卻透過閘口對講機，通知當值保安員以現金支付。當時在近明恩樓另一停車場更亭當值的保安員阮培恩（69歲），得悉情況後走到明信樓的停車場收錢。惟他與私家車男司機疑因繳費問題爭執，其後阮返回其更亭繼續工作。

豈料，該私家車男司機疑心生不忿，駕車抵達阮的更亭後，落車再與阮爆發爭吵。期間，雙方有身體碰撞，阮更遭人以手襲擊，他當場倒地昏迷，該私家車男司機見狀報案。救援人員到場將阮送院搶救，惜延至凌晨1時07分證實不治，其死因有待剖驗確定。執法人員圍封現場，搜查涉事私家車，在車廂內檢獲約兩克懷疑大麻。經調查後，以涉嫌「誤殺」及「藏有危險藥物」兩罪，拘捕該名姓余（29歲）私家車男司機，將他帶走扣查。

妻指夫死得好慘 阮與妻子及兩名兒女，同住乙明邨明恩樓一單位。現年71歲的阮太對丈夫身故感到「好突然」，並指「如果係普通拗撬，冇理由我先生會出事，如果畀對方粗聲粗氣咁鬧，一個老人家實會粗聲粗氣回鬧。或者大家有啲摩擦，但真實情況係點，我唔夠膽講。不過我先生喺度當值，冇理由佢會有問題。」她續稱，18歲時認識丈夫，兩人陪伴超過50年，兒女亦年過40歲，夫妻至今仍然恩愛，絕少吵架。她形容在醫院見丈夫最後一面時，「佢擘開晒口，死得好慘」，由於她不可走得太近及撫摸，只能離遠「睇一睇」。

早年曾患鼻咽癌 阮太表示，丈夫做保安員7至8年，初時做早及夜更，後來夜更有人離職，在請不到人手的情況下，丈夫轉做夜更。每朝早7時回家，然後睡覺到下午1時起床，兩夫妻就會落街食午飯。平時夫妻亦會遊巴士河，由沙田坐到上環信德中心旁邊的巴士總站，有時又會去西貢行街。另外，阮有吸煙習慣，每日吸6至7支煙，約50歲時證實患鼻咽癌，經過治療後痊愈，現時仍需定期覆診抽血檢驗、及每日服食8種藥控制病情。阮太原本做大廈保安員，64歲時因腳傷退休，兒子則任運輸司機。