大鬧尖沙咀站毆職員 醉漢被捕

【本報訊】兩漢疑醉酒鬧事，毆港鐵職員及砸毀夾公仔機等俱被捕。前晚11時許，一名滿身酒氣的男子於港鐵尖沙咀站一梯間內，用手襲擊一名港鐵職員，職員於是報案求助。執法人員接報到場調查期間，該名醉漢亦疑企圖用手打向在場人員，惟最終被制服。

醉男砸毀夾公仔機私家車 人員其後以涉嫌「襲警」及「普通襲擊」，拘捕該名姓施（41歲）男子，並將其帶走扣查。而遇襲的姓黃（31歲）港鐵職員，報稱胸口感痛楚，由救護車送院治理。

及至昨日凌晨零時，有途人行經屯門藍地大街時，發現一名男子檢起路邊一個雪糕筒，將其砸向一商舖內多部夾公仔機，於是報案求助。

人員到場調查，發現涉事商舖內共7部夾公仔機的玻璃被砸毀，現場附近亦有一輛私家車擋風玻璃損毀，懷疑同樣被人破壞。

執法部門經調查後，將案件列作「刑事毀壞」跟進，人員其後截獲懷疑涉案的姓陳（30歲）男子，遂將他拘捕帶走扣查。據了解，被捕男子身帶酒氣，不排除有人受酒精影響下犯案。