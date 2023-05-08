淺水灣泳灘驚現油污漂浮物

【本報訊】來歷不明的油污及漂浮物污染本港泳灘，對本港水質及生態環境造成影響！有讀者昨向本報報料，發現淺水灣泳灘岸邊滿布疑似油污的漂浮物，令水面染上一層泥黃色。從現場相片可見，當時已無泳客落水，相信與油污有關。