要聞港聞

淺水灣泳灘驚現油污漂浮物

淺水灣海面發現有疑似油污物。 淺水灣海面發現有疑似油污物。
淺水灣海面發現有疑似油污物。
【本報訊】來歷不明的油污及漂浮物污染本港泳灘，對本港水質及生態環境造成影響！有讀者昨向本報報料，發現淺水灣泳灘岸邊滿布疑似油污的漂浮物，令水面染上一層泥黃色。從現場相片可見，當時已無泳客落水，相信與油污有關。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc