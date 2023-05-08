立法強制舉報虐兒 社福界質疑沒配套

憂3級制反效果 事故嚴重才處理 本港近期虐兒案頻生，政府正探討立法強制舉報虐兒個案，規定相關專業人士如教師、醫生當合理懷疑兒童受到嚴重傷害時，需在合理時間內向警方舉報，並指會爭取於今年上半年向立法會提交條例草案。有政黨昨舉行強制舉報虐兒的圓桌會議，有社福界人士指即使政府立法，亦需要做好配套措施，不然舉報個案後只是停留「File（文件）」的階段，沒有實際作用，也有業界擔憂強制舉報會造成濫報，或3級制舉報會將個案推到很嚴重才處理。

香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳表示，強制舉報虐兒立法早有先例，2018年共有71個國家已立法通過，她強調政府需建立舉報後的後續處理方式，不然只會停留個案的階段，也建議政府的施政報告和財政預算案需要有兒童的角度思考政策。

避負法律責任 恐造成濫報 香港教育工作者聯會副主席林翠玲建議增加負責調查虐兒的專職執法人員、保護家庭及兒童服務課的人手、增加兒童住宿照顧服務的宿位、加強輔導支援服務等；預防性工作方面，則可加強親職教育和訓練、增加家庭照顧的支援服務，如兒童暫託服務，減輕雙職家長的照顧壓力等。

不過，業界對強制舉報虐兒的執行也有疑慮，早前有議員指3級制太複雜，可能「拗邊級都有排搞」，政府當時稱或有個案未達強制舉報的程度，因此需分3級去處理。有業界人士稱舉報雖然為3級制，但實際上形同虛設，可能會將個案推到很嚴重才處理，且是由舉報人自己去分級，因此政府需要做好培訓和配套措施。有業界人士稱，因不舉報會負上法律責任，或導致濫報情況。

另外，議員李世榮指2022年共發生1,439宗虐待個案，其中超過65%的施虐者是受虐者親屬，其次為照顧者、老師等，針對新生兒虐待個案，他稱施虐者缺乏育兒、為人父母知識，建議政府可新設新生嬰兒家庭探訪計劃，以避免此類事件發生。