菲搗電騙基地救逾千人 部分來自中港台

【本報訊】菲律賓執法部門上周四（4日）在邦板牙省開展聯合行動中，救出一批懷疑被販賣和強迫勞動的人士，部分人來自中港台。中國駐菲律賓大使館前日表示，已向菲方了解並核實涉案中國公民訊息，同時第一時間提供中文翻譯服務以協助菲方核查相關人員身份。

涉人口販賣 12人被起訴

當地傳媒報道，菲律賓國家警察反網絡犯罪小組根據線索，與多部門採取聯合突擊行動，搜查邦板牙省克拉克地區一幢大樓，救出1,000多名來自不同亞洲國家及地區的人口販運受害者，當中包括中港台人士。這些人均是通過網上招聘被騙到當地，遭禁錮並強迫進行電訊詐騙。菲律賓當局已依販賣人口、非法拘禁等罪起訴詐騙集團的12名成員，當中包括7名中國人、4名印尼人以及一名馬來西亞人。