人工耳蝸基金 支援聽障基層

【本報訊】目前全港約有3,000名人工耳蝸植入者，使用者在保養期後，需負擔沉重的維修或更換費用，更換儀器費用可高達6萬至8萬元。香港聾人福利促進會適逢機構55周年誌慶，特意成立「人工耳蝸慈善基金」，協助有經濟困難的人工耳蝸使用者，減輕其負擔。有7歲男童需要更換新耳蝸機，費用近6位數，他的父母期望日後社會可有更多支援予植入者。

7年壽命 更換費達8萬元 人工耳蝸慈善基金副主席曹莉莉指出，人工耳蝸系統由體內部分和體外的言語處理器及其他配件組成，現時只有首次植入人工耳蝸手術及首部言語處理器才獲政府免費資助，一般言語處理器壽命約7至10年，屆時很多更換零件已停產，整個儀器更換價格高昂，基層難以負擔。而聾福會多年來協助的人工耳蝸植入者超過600人，成立人工耳蝸慈善基金，是希望幫助更多深度聽障者。

30多歲人工耳蝸植入者梁桂菁，後天雙耳嚴重至深度聽障，任職文職，她坦言未接受手術前，外出用膳下單時都有困難，覺得自己「少少事都做唔好」，亦沒辦法與同事溝通。幾年前毅然左耳植入人工耳蝸，適應良好，早前更進修碩士課程，不斷自我增值。

另一位植入者黃天藍的父母分享，7歲的天藍先天雙耳深度聽障，因耳機幫助不大，約一歲考慮接受人工耳蝸手術，因天藍耳蝸發育不健全，手術前都曾擔心效果，幸好結果效果良好，目前他成功升讀主流小學二年級。他們亦反映孩子原本使用6年的耳蝸機故障，但零件都開始停產，故近日須更換新耳蝸機，費用近6位數，期望日後社會可有更多支援予植入者。

77歲的黎本立屬後天深度聽障的退休人士，57歲時接受手術，效果良好，聲音較之前響亮，咬字也比以前清楚，對生活質素和人際關係都有很大的幫助，亦表示「維修及更換費用對植入者來說是很大的負擔」。