2000生競逐英語演講賽 人數5年新高

【本報訊】有機構早前舉辦英語演講比賽，共2,040位來自167間學校的學生參加，人數創近5年新高，上月29日已舉行總決賽及頒獎禮。機構表示，期望透過演說訓練，學生能有系統地表達自己的意見和立場，同時推動社會進步。青協領袖學院主辦的「香港青年協會英語演講比賽」，日前舉行總決賽及頒獎禮，初中組及高中組冠軍，分別由聖保羅書院的蘇俊謙及皇仁書院的程煒皓奪得，兩人同時獲得「最受觀眾喜愛獎」。高中組冠軍將代表香港出戰本月中旬的倫敦國際賽事。