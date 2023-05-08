學童參觀煤氣廠 探索新能源發展

【本報訊】煮飯、乾衣、沖熱水涼，普羅市民的生活離不開煤氣，不過未必人人了解能源的來源。香港中華煤氣舉辦「煤氣綠色之旅」，邀請協助基層學童擴闊眼界的「共創明『Teen』計劃」學員及友師，參觀煤氣公司總部及大埔煤氣廠，了解智慧能源發展，以及最新的氫能設施。

學員及友師先到訪煤氣公司總部，認識公司如何為本港提供低排放、僅佔整體碳排放1%的潔淨能源，以及其在環境、社會及管治的策略和各項舉措；又參觀總部內的「煤氣創新館」，了解自主研發的設備和技術。

VR遊戲扮演工作小隊解難 他們亦到訪「未來能源館」，探尋在內地和香港管理超過600個涵蓋智慧能源、新能源、水務、廢物環保處理等項目而帶來的發展機遇。公司亦準備了饒富趣味的解難遊戲及虛擬實境（VR）遊戲，友師和學員扮演特別工作小隊，協助客戶解難，從而提高對氣體安全及工程的認識。

讀中三的陳同學表示，煤氣綠色之旅令他全面了解煤氣的生產過程，當中利用科技使煤氣供應更安全及便捷，亦知道未來能源的發展趨勢，發展可再生能源更環保及高效率。友師丁小姐則說，活動能提升學員對科學、數學的興趣，亦對於她未來的生涯規劃有正面影響。

煤氣公司表示，為鼓勵更多員工參與計劃，會向該些員工發放額外5,000元津貼，令他們帶領學員參與更多不同活動及體驗，開闊眼界，助其建立更清晰的生涯規劃方向，共有31位員工擔任友師。煤氣公司又指將於7月，舉辦最後一次的「綠色之旅」。