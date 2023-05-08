新發展區污水廠擬設處理廚餘設施

【本報訊】原擬於元朗石崗興建「O．PARK3」早前因選址不合適而胎死腹中，環境及生態局最新交代指，會在新發展區規劃時，考慮於污水廠設立「廚餘／污泥共厭氧消化」設施，包括2031年啟用的洪水橋淨水設施能每日處理200公噸廚餘，以達致於2030年代中每日處理1,500公噸廚餘，即棄置量一半的目標。

現時位於大嶼山小蠔灣的「O．PARK1」；北區沙嶺的「O．PARK2」已分別啟用或正動工，但早前環境局指，「O．PARK3」擬議的元朗石崗選址並不適合發展有機資源回收中心，並指於污水廠廚餘／污泥共厭氧消化技術更具成本效益及佔地較少，故會集中發展共厭氧消化設施。

環境局最新提交的文件顯示，當局計劃擴建每日僅處理50公噸廚餘的大埔污水處理廠廚餘／污泥共厭氧消化設施，以提升處理量至約500公噸；同時，亦分階段發展有機廢物預處理中心（新界東），由首階段於2027年起每日可預處理約300公噸廚餘，及至約2030年可每日預處理約500公噸。

當局又打算規劃新發展區時，於合適的污水處理設施設立廚餘／污泥共厭氧消化設施，包括於元朗、洪水橋，以及元朗南淨水設施，並於同址或附近設有機廢物預處理中心，預計合共能處理500公噸廚餘。

冀2030年 日處理1500公噸廚餘 連同現有及正興建的廚餘廠等，環境局期望能夠在2030年中提升廚餘處理能力，達致每日約1,500公噸，足以處理所有可收集的廚餘。

綠惜地球環境事務總監朱漢強認同新發展策略，惟指當局估算可收集到的廚餘量保守，認為垃圾徵費於今年底生效後，會有更多人願意參與廚餘回收，屆時若處理量未能配合，部分人未能回收廚餘而被迫「畀錢」掉垃圾，變相出現差別待遇。而本港日棄3,000多公噸廚餘，他建議當局於徵費後再檢討廚餘政策，宜提早引入更多廚餘處理科技，解決廢物問題。