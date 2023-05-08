文體旅局：未遵指引屬實 冰協理應受罰

播錯國歌頻爆鑊 冀風波告一段落 香港冰球協會就播錯國歌一事向港協暨奧委會提交報告後，爭議不斷。冰協主席簡揚傑回應，形容港協處理事件的態度猶如「高壓審犯」，港協則發文反駁冰協言論失實，又認為冰協將查詢扭曲為盤問，是想製造港協的負面形象。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨表示，冰協無完全跟從指引提交國歌，是明確的事實，提交的報告亦確認這點，將要求港協就冰協就未能跟指引作出合適懲處。

楊潤雄表示，冰協沒有完全跟足指引，直言：「係明顯嘅事實。」冰協亦在報告承認，從4月份舉行的羅馬尼亞世界女子冰球賽可見如果冰協有嚴格跟從指引，是可以成功防止播錯國歌。他又指，已經要求港協對冰協未完全跟指引一事上作出合適懲處，而播錯國歌事件應該要告一段落。楊表示，總會使用公帑，政府每年投入巨大資源推廣運動，因此肩負重要責任，要求港協盡快同冰協處理管治問題，就每項問題詳細討論， 找出改善方案，並向政府提交報告。

當日領隊未有交付記憶棒 港協義務秘書長楊祖賜日前表示，根據早前與冰協的會面紀錄，冰協將記憶棒提交主辦單位時，並沒有準備載有國歌檔案，與報告內容有出入，對報告感到失望，更批評冰協不斷作出失實指控。簡揚傑則稱，雖然領隊關婉儀未能將載有國歌的記憶棒交到負責人核實，是鐵一般事實。

不過，楊祖賜一直以「高壓審犯」的態度處理事件，令關這3個月承受巨大壓力，雖已盡力去做，配合解答，但換來只有一句毫無同理心的說話，「講咗當做咗」，實在令人遺憾。簡認為，如港協有心了解清楚整件事，而非只依靠像60年代般的審犯恐嚇方式質問，深信關能梳理事件，不會答到「一忽忽」。

港協對於冰協「高壓審犯」之失實言論表示強烈反對和不滿，並重申不欲作口舌之爭，會議內容及紀錄已全部並如實向當局提交。港協與冰協會面當日，已為事發後約3星期，港協只為實事求是，盡快以第一身的角度了解事件發生的經過及詳情。

港協更批評冰協只斷章取義地引述3月23日的會議部分對話內容，事實上港協當時正與冰協討論企業管治，冰協則提及其組隊出賽人數時有不足，需在海外物色運動員參賽，港協因而問及冰協派隊數目，並指出體育總會出外作賽費用由政府資助，是否可考慮更好運用資源，以培訓更多本地運動員作賽。