業主多參與 消委會指可壓管理費加幅

【本報訊】消費者委員會研究發現，管理費平均約佔家庭每月收入7.4%，而過半業主組織反映最新加幅至少5%，甚至加逾10%。消委會總幹事黃鳳嫺引述物業管理公司指，加幅反映實際開支情況，提醒小業主多參與大廈的物業管理，有助壓低管理費的增幅。

籲發展商售樓供資訊包 黃鳳嫺昨於電台節目表示，管理費中有40%用於支付員工薪金，主要因應最低工資等而上升，而維修費亦因為物料及人工價格而上揚，建議業主可要求管理公司節省非核心服務的成本，包括經理人酬金、節日裝飾等。她又說，不少業主以工作繁忙、不認識法例、屬短期居住，或認為其他人參與便可等理由，而參與物業管理的程度較低。

黃認為，若單位或屋苑維修保養質素差，而業主又不參與管理，樓價便會較易貶值，或管理費用較預期高，對業主仍是損失，強調業主不應覺得屋苑管理事不關己。她又建議，發展商售樓時應向業主提供資訊包，引起業主參與管理的興趣；亦可以增加管理費津貼回饋業主委員會，提升業主參與度。

另外，研究檢視249份公契後亦發現，75%項目的公契經理人，涉85間管理公司均與發展商有關連，或引起利益衝突。消委會商營手法研究及消費者投訴審查小組主席鄺祖盛認為，發展商與物管公司存在關聯並非一定壞事，最重要是避免利益衝突，以及確保消費者知情權，建議發展商在部分敏感決議上最好放棄投票權。