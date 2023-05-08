荃灣分兩區域研究 探討一地多用

【本報訊】市建局繼展開油旺和深水埗地區規劃研究後，將於本周內為荃灣地區展開規劃研究，目標是向樓齡達30年或以上樓宇的業主和租客發出問卷調查，了解他們對居住環境、單位內外的樓宇狀況、地區設施需求，以至對重建發展及樓宇復修等市區更新策略之意見，同時會在區內進行「荃灣地區意見調查」，了解市民對荃灣舊區更新的看法。

市建局行政總監韋志成指出，當區除了舊樓林立，他引述區議員意見，指不少早年落成的公共和社區設施，包括街市、政府診所、社區中心和運動場等，隨城市發展和人口增長，亦已不合時宜和不敷應用。

因此，是次荃灣地區規劃研究將分為「核心區域」及「機遇區域」兩部分。「核心區域」範圍涉及大約79公頃，涵蓋荃灣市中心一帶舊區，內有大約790幢私人樓宇，當中逾八成的樓齡超過50年，範圍是東至德士古道、南至楊屋道、西至大涌道，以及北至西樓角路；而「機遇區域」範圍涵蓋荃灣東工廠區、荃灣海濱長廊，荃景圍和柴灣角工業區一帶。研究團隊會藉今次研究，探討「一地多用」的規劃概念，例如興建新的政府設施綜合大樓，用作搬遷區內的老舊社區設施，一併將相關設施規格提升至現代化水平之餘，更能地盡其用，惠及更多居民。

天橋之城收集民意 而過去，荃灣被稱為「天橋之城」，研究團隊將在街頭進行「荃灣地區意見調查」，除了收集市民對荃灣舊區更新的看法外，包括市民對現時使用行人天橋網絡的情況、滿意度及方便程度等意見，以便日後進一步加強行人天橋與市中心的連接性和暢達性。市建局亦委託了顧問公司，以問卷調查方式，收集「核心區域」研究範圍內、樓宇樓齡達30年或以上的業主和租戶，對單位內部、樓宇公用部分情況，以及居住環境等意見。