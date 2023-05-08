兼善里收購重建 租客斥賤招迫遷

冧天花業主拒修 加租一成屈接受 市建局上月初就深水埗兼善里/福華街發展項目內提出收購建議，每平方呎約1.6萬元。惟有關注團體指，項目自2021年9月啟用以來，租客飽受困擾，如被加租逾一成、業主以收購重建為由拒絕維修天花石屎剝落，甚至遭到迫遷。團體促請市建局制訂政策，保障重建區租客。

善里街坊關注組表示，租客因擔憂失去安置資格而無奈忍受，即使當局已進行人口凍結，但有業主仍以自住為由收回單位，拒絕續租已居住多年的租客，如有業主聲稱要將唐6樓單位給予九旬母親自住，雖藉口令人難以相信，但租戶仍需遷出。

團體倡加入懲罰或誘因條件 關注組認為，當局應制訂政策保障租客，如已完成凍結登記的租客，若皆符合安置及特惠金政策的條件，即使因不合理加租等租務糾紛而搬出，亦有權獲取相應賠償及安置。團體又指，現時市建局將重建區租務問題個別化處理，聲稱一日未收購單位，亦難以介入租客面對的糾紛，建議應加入懲罰或誘因條件，如降低賠償金額、增設良好業主津貼等，促使業主打消迫遷、不合理或惡意加租念頭。

關注組亦建議，市建局與業主商討收購單位的程序，須與租客安置及賠償安排分開處理，避免租客苦等安置，以及承受日久失修所帶來的困擾。

市建局指，曾收到租客求助，並已採取多項措施，包括主動介入和協調12宗糾紛，租戶能以合理租金繼續租住在原來單位。至於4名被要求遷出的租客，當局已安排專責人員處理，並為他們辦理申請「住宅租客體恤援助計劃」，當局正審核其申請，同時量度單位面積，作釐定其特惠津貼參考。

市建局提醒業主，根據現行收購準則，凍結人口調查後改變其物業佔用情況，如物業現已空置、業主與舊租客或新租客簽訂新租約、將物業收回自用或因租客遷出，並不會獲得較高補償或津貼。

深水埗兼善里/福華街發展項目早於2021年9月刊憲公布開展。項目涉及重建兼善里、福榮街、青山道約90個街號樓宇，建於1959年，樓高9層，無電梯，樓宇狀況普遍失修，不少單位有劏房。受影響住戶約1,497伙，約3,149人。項目預計於2031年落成。