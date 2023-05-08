醫健：藥到病除：長新冠用藥 着重病徵管理

新冠肺炎持續3年，曾經感染及痊愈的人數愈來愈多。多數人較在意感染期間的症狀，但新冠引致的後遺症亦都值得關注。研究顯示，即使在病人痊愈後的數個月，仍將可能持續出現新冠肺炎病徵，或者是新冠後遺症。對於不同病人的健康狀況和新冠感染嚴重程度，長新冠症狀亦可能不同。最常見的包括容易疲倦、腦霧、多痰、氣促氣喘、長期咳嗽，甚至出現焦慮等。多數長新冠症狀會隨着時間康復而減少，但亦有一些方法可以幫助減輕症狀。

雖然我們有新冠特效藥去減少重症及住院風險，但是暫時沒有直接減低長新冠後遺症的藥物。主要的用藥方向現在着重病徵管理，譬如用止咳藥、化痰藥、氣管舒張劑等等，去減緩咳嗽氣促的問題。其實，自2020年3月開始，18區中醫診所暨教研中心為合資格香港居民，每年提供62萬個政府資助門診配額，服務範圍涵蓋與治療相關的中醫內科門診、針灸和骨傷推拿服務。

帶氧運動恢復肺機能 而到2023年底，服務名額更增加至80萬個。中醫能按病人體質調理，有助市民從病情中得到好轉。再加上適當運動可以加強身體新陳代謝，增加氧氣攝取。帶氧運動更可以活動肺部，恢復肺部機能。增強抵抗力和免疫力，令身體更快復元。

當然，防患勝於治療，最好的方法毋庸置疑是減少新冠感染。雖然現在沒有強制性的口罩令，患者也應該佩戴口罩，減少傳染風險。盡量減少前往人多擠迫的地方，保持個人衞生。香港醫院藥劑師學會 藥物教育資源中心