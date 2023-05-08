世界移植運動會 港隊豪奪39獎牌

【本報訊】本港29名曾患器官衰竭而藉着器官捐贈移植重生的康復者，早前參加在澳洲珀斯舉行的第24屆世界移植運動會，共取得39面獎牌，包括8金、18銀、13銅，所得獎牌在全場45個國家及地區中排行第13位。

香港移植運動協會創會會長周嘉歡醫生表示，今次世界移植運動會共有45個國家及地區參加，875位移植康復者及77位器官捐贈者或家屬運動員，參與人數共1,500人。其中香港隊有29位移植運動員，他們來自心、肺、肝、腎及骨髓移植康復者，運動員年紀最小的29歲，而年紀最大的76歲。

香港隊參加了田徑、羽毛球、乒乓球、保齡球、法式滾球、草地滾球、高爾夫球及飛鏢等8種共103個項目，共取得39項的獎牌。其中羽毛球得到2金5銀2銅，是得獎最多的運動；法式滾球取得3金2銀1銅，是得到最多金牌的項目。

3位參與運動會的器官受贈者在祝捷大會作分享，其中葉婉華於2016年確診急性白血病，飽受治療之苦，2018年進行骨髓移植。葉從不做運動，康復後對健康倍加珍惜，由零開始學習做運動，今次首度參加世界移植運動會，勇奪草地滾球金牌、法式滾球銀牌及飛鏢銅牌佳績。

歸功器官捐贈者大愛 香港移植運動協會主席黃炎華指出，移植健兒因為得到器官捐贈者無私捐贈的大愛，才可以從住院臥床，到返家休養，再踏足運動場，人人經歷不同，但絕對是一個個勵志故事。所有的獎項都歸功器官捐贈者的大愛，他亦感謝醫護人員的用心照顧。