7月起港車北上 驗車服務未跟上

【本報訊】「港車北上」計劃7月起實施，獲批的私家車屆時可經港珠澳大橋往來內地。香港汽車會會長李耀培指，目前本港僅一間驗車中心提供跨境車輛檢驗服務，建議可放寬其他驗車中心提供同樣服務，並長遠設立兩地互認制度，令車主毋須重複驗車。新措施亦應擴展至更多陸路口岸，方便港人揸車往返深圳。

李耀培表示，距離「港車北上」實施尚餘一個多月，惟本地驗車樽頸問題未解決，大批中港車從中港通關恢復以來仍等候驗車。他指，澳門早前實施「澳車北上」時亦出現同樣情況，及後澳門驗車中心幫忙才疏導驗車需求，認為港府可參考做法。

交通意外 內地理賠與港不同 此外，香港和內地交通規則截然不同，李耀培呼籲，香港司機如未曾在內地駕駛，應先在香港報讀預備課程，若不幸發生交通意外應即時通知交通警。他表示，通常必須報「122」，即交通碰撞情況，然後有交通警來到，一般買保險會有理賠號碼，在保單上會列出，要通知保險公司，一般內地的理賠與香港不同，他們會即時與交通警到場，然後拍照，才可移動車輛，否則若先移動車輛，有機會不獲承認。

「港車北上」計劃下月起接受申請，車主可於本月29至30日登記首輪抽籤報名。獲批車主每月月中開始，可經網上系統預約下一個月的指定時段出行。根據內地規定，相關車輛在廣東行駛期間，須懸掛香港車牌，不得超過牌證有效期，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留則不得超過180天。