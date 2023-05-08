特定回鄉證乘客 今起可購高鐵車票

【本報訊】內地出入境管理局早前宣布，今日起延長特定回鄉證的有效期，即相關證件原有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日，其有效期限將獲延長至2023年12月31日。港鐵昨日表示，因相關措施，今日起持有相關回鄉證的乘客，可透過特定途徑購買高鐵香港段車票。

現時廣深港高鐵香港段與內地其他城市的高鐵一樣，採用實名制售票，港人需持有有效的回鄉證方可購票。港鐵指，持有上述獲延長有效期回鄉證的乘客，可透過12306官方網站及手機應用程式、指定代理，及香港西九龍站票務櫃位，購買車票；而西九龍站會加派人手協助乘客，方便乘客購票。

回鄉證有效期延長至年尾 另外，因應上述指定回鄉證的有效期獲延長至今年12月31日的安排，內地當局表示，目前政策實施各項準備工作就緒，出入境邊防檢查機關升級調整口岸查驗系統，確保港澳居民持證順暢通關。公安機關出入境管理部門亦主動做好港澳居民在內地換發回鄉證的準備工作，為因緊急事項申辦證件人員開設「綠色通道」等。

至於交通、鐵路及民航等部門，亦調整訊息系統和認證核驗項目、程序，保障指定回鄉證延期政策措施實施後，港澳居民可正常購票檢票，順利出行。其他部門亦積極為港澳居民憑證辦理教育、通訊、醫療、金融、企業註冊等公共服務事項而提供服務。