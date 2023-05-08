青沙率先用 易通行實施12句鐘 四千車輛 偵測落空

已現各種混亂 司機恐失方寸 不停車繳費服務「易通行」昨清晨5時12分率先在青沙管制區實施，運輸署指截至下午5時有25,375架車輛透過「易通行」通過隧道，惟當中有4,084輛未能偵測到車輛貼，佔整體約16％。措施實行首天已出現各種混亂情況，部分車輛誤入巴士行車線，有貨車入錯線需職員協助退後改道，亦有已貼車輛貼的車主表示過隧道後逾90分鐘才收到繳費通知。運輸署稱將放置告示牌，方便今日上班上學疏導車流。

貨車誤入巴士專線 昨清晨開始實施「易通行」的青沙管制區，收費亭被黑布遮蓋，工人將易通行繳費不用停車指示牌掛於收費亭上，沿途有標示不用停車，行車線由9條縮減至3條，多輛大貨車行錯巴士專用行車線，需在職員指示下退後改道。而巴士亦都出現入錯線的情況，不少司機未適應新模式，有貨車駛近收費亭時出現猶豫甚至停車。另有早已張貼車輛貼的車主，昨專誠到尖山隧道試行，他發覺車輛過隧道後一度被指無法偵測，直至大約1小時30分鐘後，才收到短訊通知將扣除8元隧道費。

原定2月26日實施的「易通行」最終延期至昨日才推出，運輸署指目前已發出64萬張車輛貼，惟截至目前，署方發現有超過三分之一車主，仍未開立「易通行」戶口，然而即使車主獲得相關車輛貼後，仍需下載易通行手機應用程式並註冊戶口，並且選擇付款方式，如信用卡、銀行轉帳或指定儲值戶口，完成後才可以在通過隧道時自動繳費。如果車輛「衝收費亭」會收到繳費通知，車主需於14個工作日內經便利店、轉數快或在「易通行」客戶服務中心補交未繳的隧道費。

運署加告示牌補鑊 運輸署署長羅淑佩指，偵測不到任何車輛貼的車輛，相信可能是未有申請易通行的車輛貼。最左線屬方便巴士駛入巴士轉乘或交匯地方的行車線，但見到一些車可能常用左線的重型車都會駛進去，注意到這情況都有改進空間，因此將會盡量加一個新指示牌，務求令今天上班上學時，駕駛者可獲更多指示。

香港汽車會會長李耀培指，「易通行」實施首日收到不少的士司機反映，因他們需用「車種貼」作為租車之用，故該貼需要在放工後除下來，或因他們張貼位置不正確而無法偵測收費引起混亂，盼當局協調及改善。而私家車車主一般收到短訊及電郵通知，亦建議車主直接將「車輛貼」貼在擋風玻璃上，用吸盤或靜電貼或無法偵測。而系統不受天氣影響，故即使昨日傾盆大雨亦不會影響偵測系統。