猛風暴雨襲港 大埔塌兩樹 北角冧招牌

【本報訊】天文台昨日發出今年首個紅色暴雨警告，並一度發出特別天氣提醒，預料高達每小時100公里或以上的猛烈陣風吹襲香港，期間離島區錄得最高雨量達49毫米，葵青亦錄得雨量達45毫米。惡劣天氣下，本港多處出現塌樹，其中大埔有兩棵大樹倒塌，一度阻礙交通，而山頂白加道就有一棵約10呎高大樹倒塌橫亘行車線。北角更有招牌突然掉下，幸無砸傷途人。

當局昨日接獲多宗塌樹報告，其中昨日中午12時38分，大埔汀角路往大美督方向近鳳園路對出有塌樹，現場交通一度受阻。至下午約一時，大埔富亨邨亨昌樓對開亦有樹木倒塌，當區區議員何偉霖指已通知管理公司派人清理。至於下午二時許，有一輛接載學童的旅遊巴，駛至山頂白加道13號對開時，司機發現一棵10呎高的大樹倒塌橫亘行車線。消防其後到場用電鋸等工具將樹椏鋸斷移回路邊，現場完成清理後已恢復通車。

昂坪360昨午暫停乘客登車 昨午2時20分暴雨滂沱之際，北角書局街3號一間當舖受風雨侵襲，店外一個約1.5米乘半米的招牌突然掉下，並且垂直插落行人路，幸好無砸傷途人。涉事招牌事後被移走，僅留下支架組件，執法部門到場了解後，將案件列作「高空墮物」處理。

另外，受天雨及雷暴影響，昂坪360宣布，昨午12時25分起暫停讓乘客登車。康樂及文化事務署昨日亦宣布，由於大浪關係，西貢區的清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，呼籲市民勿在該處游泳。