全港戲院日 預售混亂一肚氣

【本報訊】「開心香港」未能使大眾開心的情況並非首次，早前另一活動「全港戲院日」首日售票時，亦令購戲票的市民帶來「一肚氣」。由香港戲院商會主辦，並獲電影發展基金贊助的「全港戲院日」於4月29日周六舉行，58齣電影，共逾1,600場戲不論是否IMAX，所有戲票劃一是30元，令港人於有關戲票的預售首日即蜂擁「搶飛」。

惟首日預售戲票時就引發大混亂，多個戲院購票網站不勝負荷「駁唔通」，有網站顯示有逾1.8萬人輪候，需排隊63小時，變相可以買票時，活動已結束，網塞情況相當誇張；亦有網站稱須等候逾兩句鐘。

$30戲飛吸22萬人次入場 網上購票網絡大塞車，戲院現場購票亦大排長龍。大部分戲院在預售戲票開售前，已有逾百人排隊，例如位於荃灣廣場的戲院，其輪候購票的人龍排至商場。市民紛指等候兩句鐘始能購得戲票。有院線更因安排混亂，例如未有分開預售及即場兩條隊，引起部分打算即時購票看戲的人士鼓譟。

「戲院日」最終共吸引逾22萬人次到戲院觀賞電影，更創下該月單日最高入場人次，以及非假日最高入場人次紀錄。香港戲院商會理事長袁彥文早前說，當日的入場人次，較對上一次的周六大增約7.6萬人次，亦令街上人流明顯上升，望能維持佳績，復甦戲院業界。