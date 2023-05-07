新冠暫告一段落 防疫之路仍漫長

隨着世衞組織在事隔1,191天後宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」後，意味這場世紀瘟疫終於暫告一段落。然而，這隻在全球奪去超過670萬條人命、單是香港已造成逾萬人死亡的病毒，至今仍未在地球完全消失，近日更與流感一起重上高峰，何況新型傳染病不停出現，如何做好應對準備，是所有負責任政府必須思考的問題。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇對世衞的宣布感高興，形容是流行病史上的里程碑，港人在抗疫打了漂亮一仗；但不忘強調，另一場疫症大流行肯定會再臨，有研究證據顯示將來自動物宿主，因此必須禁售野生動物，亦希望市民未來仍然要對傳染病保持警惕。

可以看見，沙士又好，新冠也罷，病毒宿主皆來自野生動物，而內地好食野味之風歷久不衰，若沒有政府嚴加禁止，相信買賣野生動物的歪風難以根絕。中港交流密不可分，內地有事，香港必然無法幸免，先後兩次疫情教訓極之深刻，必須引以為鑑。

當然，香港自身也好不了多少。近日有店舖被揭非法售賣貓狗肉，光顧者眾，反映部分香港人只顧口福之欲，根本不理會所購肉類是否違法及衞生。更不必說，本港環境衞生每況愈下，別說老鼠橫行十八區，大街小巷垃圾污水遍地，三無大廈更恍若人間地獄，衞生極之惡劣。港府大張旗鼓推出「打擊衞生黑點計劃」，可惜上述亂象並未見到明顯改善，只要一陣風式、走過場式的辦事態度不改，食環署一味敷衍塞責，人員只知蛇王躲懶，部門之間繼續互相推莊，則香港肯定永遠是病毒溫床。

再說，港府斷然拒絕多位專家就疫情成立獨立調查委員會的要求，真正原因，不難估計是避免政府尷尬，不欲有官員被追究責任。問題是，沒有認真檢討，就不可能認真吸取教訓，蒙混過關，有責不問，當再有疫情爆發，肯定又會重蹈覆轍，夢魘只會重複降臨。

想當年，沙士奪去本港299條人命，當時的政府尚且成立專責委員會作出檢討，事後成立衞生防護中心。姑勿論衞生防護中心是否真的有用，但新冠疫情期間確是負起發放訊息等統籌作用。今次疫情的死亡人數45倍於沙士，偏偏港府全無反應，口說總結經驗，實際行動欠奉，就連資助的口罩廠也任其自生自滅，拒絕帶頭採購。一旦再有新型病毒大爆發，不說港府如何統籌指揮，就說會否再鬧口罩荒，根本無人說得準，市民對政府沒有信心，豈是無因。

這些年，香港已創下多個恥辱性第一，包括全球首例人類感染禽流感，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。社會復常絕對是好事，但防疫之路仍然漫長，港府及市民切勿麻痹大意，掉以輕心。古人說「居安思危，思則有備，有備無患」絕對是至理名言，但願社會上下皆深明此意，吸取教訓！