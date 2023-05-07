龍七公：擺脫路徑依賴 區議會再出發

政府每個政策背後都有一套理念或假設，很多時就算政策出現問題，部門都會因循習慣的理念和假設去思考，然後小修小補，更可能在錯誤的思路上鑽牛角尖，很難擺脫舊有模式，難以做到真正大革新，這就是「路徑依賴」下容易出現的問題。

山頭主義 鄰避效應 2019年在黑暴挾持下舉行的區議會選舉，過程充滿暴力和不公平現象，2020年區議會徹底淪為黑暴港獨分子的宣示和對抗政府平台，完全違反區議會原有的功能和定位，區議會的問題和矛盾充分暴露。事件讓政府痛定思痛，決心擺脫路徑依賴，在《基本法》和國家安全的原則下，針對性地提出地區行政改革，完善區議會的組成方法，提升地區治理。

筆者曾擔任4屆直選區議員，當然不會否定直選區議員的價值。但如果視選區直選作為唯一產生區議員的方法，以我親身的體會，至少有3個大問題。首先，選區劃分太細，有時甚至出現一個屋邨兩個選區，兩個區議員來自不同黨派，導致山頭主義、鄰避效應，社區難以作出宏觀整體規劃。每4年一屆的選舉有如街頭巷戰，社區上的政治對立亦會撕裂街坊鄰里關係。

其次，區議會選舉由於選民層面太窄，通常人數只有萬餘人，要勝選連任，只要做好三分兩畝地的選民關係就可以，未必每個區議員都會有很強的動機或精力去關心社區整體需要，更難以平衡區域性以及全港性需要，說得白一點，某些區議員的眼光的確有點窄。

其三，近年西方迷信「直選即民主」的選舉政治，容易成為民粹主義和激進分子的溫床，容易受某些政治氣氛影響出現極端結果，2019年的慘痛經驗就是最好說明。

這次區議會改革，走出過去的直選迷思，區議員不再是為選舉而選舉，作出制度創新，達到良政善治的目標。在我的理解，有兩個關鍵詞：合作與監察。先說合作，不同形式所產生的區議員，包括地區直選、地區委員會間接選舉和委任議員，由於排除了反中亂港分子，議員間不再是互相攻訐的對象，加上選區擴大和引入委任制，議員應更有全局意識，能同心同德，做好在地區層面向政府建言獻策的角色。而民政專員擔任區議會主席，不但體現行政主導，更讓專員能真正做到「區長」的功能，整合區議會意見，指引地區各部門協調，加上關愛隊的社區力量，合力做好地區治理，能更迅速回應市民的需要。

如何監察？新一屆區議會其中一項制度創新就是履職監察制度，讓區議員的工作受到市民監察，亦有機制去處理一些不盡職的區議員，這點我向政府進一步建議，區議員在落區會見市民、議員辦事處當值、召開居民會議、社區巡視等這些基本功，要有公開透明的具體指標，確保每位區議員都要直接面向市民，能為政府有效收集社情民意，最終要實現「全過程人民民主」的理念。