笑看天下：美國靠估 食不知味

美國國家情報總監海恩斯出席由美國參議院軍事委員會召開嘅「全球威脅聽證會」時警告，一旦中國大陸攻打台灣，將令全球最大先進半導體晶片製造商台積電停止生產，初期令全球經濟每年損失高達一萬億美元。之不過，佢話鋒一轉，又話北京最高領導人仍傾向以和平方式統一台灣！嘻，搞情報都好似神婆咁，講嘢冇句真，又一時一樣，應咗「靠估冇辛苦」！

事實上，中國依家求其呼口氣、打個乞嗤，山姆大叔都要估餐死，甚至嚇到鼻哥窿冇肉，呢，一同出席嘅美國國防情報局局長貝利爾甚至表示，佢嘅部門密切注意台海情勢，分析北京最高領導人所說的每個字。亦有共和黨議員指出，過去一年，北京最高領導人嘅諸多發言，似乎都在說備戰。貝利爾對此表示，北京最高領導人發言日益強硬，目前枱面上有不同（可能犯台）時間點，如何解讀因人而異，包括2025年、2027年、2035年及2049年！

看來老美真係心怯，中國完全當老美冇到，反正美國一直不誠無物，依家一味乞求來見，中國就係當老美一個二個係網上騙子，睬你都傻！老美依家可謂食不知味，急如熱鍋上的螞蟻，早知今日，何必當初？一味圍堵、制裁中國，到頭來苦了自己，也害埋限制對華晶片技術出口嘅國家如荷蘭、日本等，依家無不嘗到失去中國這個最大市場嘅苦果！這也應了毛澤東嘅豪言壯語：「東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？」

美國前副國安顧問博明日前打趣說，西方最初看到的中國是一條小鯊魚，以為隨着時間推移可以把她變成友好的海豚，如今在我們面前的是一條可怕的大白鯊！中國其實係學習貫徹新時代中國特色社會主義，走自己的路，並不那麼可怕！