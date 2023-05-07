冰鑑春秋：誰攻擊克里姆林宮？

莫斯科時間5月3日，俄羅斯克里姆林宮傳出遭受兩架無人機攻擊，俄國軍方宣稱已將無人機擊落，沒有造成任何損失與傷亡，並且指控這是烏克蘭方面發動的恐怖攻擊行動，目的是要暗殺普京。而烏克蘭立即否認了這項指控，表示基輔與這項攻擊行動沒有任何關係。

消息一出，各方匯整所有可能的嫌犯，大致有四個方向：一、烏克蘭軍方。二、烏克蘭好戰派。三、俄國自導自演。四、美國或其他第三方。

一般來說，要用無人機奔襲至少800公里外的目標並實施精準打擊，有此能力的國家寥寥可數，美國自然可以做到，但這樣做不僅可能引起第三次世界大戰，如何突破俄羅斯多層防空警戒也是個難題。而若是由烏克蘭軍方或內部好戰組織甚至CIA所發動，只有將中小型無人機拆解運送到莫斯科附近後重新組裝，才能達成這樣的攻擊。

不過世事並無絕對，1987年一個19歲的西德青年，便駕着一架塞斯納輕型飛機從芬蘭赫爾辛基低空飛行，一路穿過了華約與蘇聯的防空網，最後降落在莫斯科紅場，從而震驚了全世界。是這名青年技術高超嗎？完全不是，因為期間蘇聯數個防空導彈基地早已鎖定了他，也派出戰鬥機跟監確認，只是1983年曾發生大韓航空的誤擊事件，蘇聯軍方不願對民航機採取攻擊行動，才讓這位青年完成了壯舉。事後戈爾巴喬夫反倒利用此事件撤換了200多名軍方將領，掃除了推行改革的障礙。

軍事只是政治的延伸，無論攻擊克里姆林宮的人究竟是誰，結果就是給了普京一個非常好的藉口，讓他有理由持續升高戰事，甚至動用戰術型核武投入烏克蘭戰場。這對烏軍一直宣傳的大反攻，顯然是一個非常嚴重的警訊。