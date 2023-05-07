激濁揚清：杜魯多政府反華勁捉蟲

個個政棍都反華，難道個個都真心想反華嗎？尤其當政敵也跟着反華，並以此批評閣下反華缺乏實際行動，那真是攞架來丟的尷尬。

加拿大外長喬美蘭日前出席國會外交事務委員會聽證會，就着立場反華並曾批評中國人權狀況的在野保守黨議員莊文浩報稱在香港的家人受到威脅、指摘總理杜魯多政府不作為一事作辯解。喬謂正考慮驅逐涉事中國外交官出境，惟此舉或引來中方報復，令「經濟利益、領事利益，還有外交利益都會受到影響」。保守黨政棍順着杜魯多早前暗示中國鋰生產涉「奴隸勞動」，遂照辦煮碗打着「反華」旗號，實際上幹的卻是炮轟小白臉政府，令自由黨反華若是來真的，隨時得背上讓經濟受壓的罪名，等於要冒流失選民支持的風險，執政地位凍過水。

杜魯多正豬八戒照鏡，剛承諾參加下次大選的他，在3月公布的民調中，支持率僅37%，為2021年9月以來最低。莊文浩此刻力指加拿大安全情報局於2021年已向總理的國家安全顧問通報上述情報，絕對是來者不善，皆因這與杜魯多聲稱沒有收到相關匯報的說法存在矛盾。若執政黨早已得悉事件，但既不就莊文浩說法作出研判，屬實便採取相應行動，不實則應直斥其非，如今反予人考慮驅逐行動已思前想後約兩年，避事不作為觀感極深。

虧包括杜魯多在內的加國政府中人只識對中國含血噴人，卻不知本身是美國共和黨人，曾跨黨派出任奧巴馬總統「就業暨競爭力顧問委員會」主席，通用電氣公司前主席伊梅爾特，曾剖析在環球金融危機後，中國經濟能夠快速復甦的原因，並不是由於操弄人民幣匯率，也非因廉價人工，而是中國適應力強，因應危機的速度快。杜魯多與一眾反華盲流對此當然是不懂的了。