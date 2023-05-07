筆下風雲：斬首普京誰最得益

無人機夜襲克里姆林宮一事究竟誰人主使，至今未有定案，也很可能永遠沒有答案。但美國第一時間指摘這是俄羅斯自編自導自演的偽旗行動；歐盟官員警告俄羅斯別以此為藉口將戰事升級，反而普京至今未發一喙，以「來說是非者，便是是非人」這金科玉律觀之，斬首行動最有可能由哪一方策劃，呼之欲出。

事實上，上月底俄羅斯當局已在莫斯科郊區發現一架烏克蘭無人機，可謂拉響了警號，多個俄國地方政府基於安全考慮，取消5月9日的勝利日遊行，然而普京早就強調紅場的勝利日閱兵如期舉行。今次忽然有無人機夜襲克宮，用意顯然不在於是否刺殺成功，而是趕在閱兵前起震懾和擊潰俄羅斯民心的效果。試想想，當莫斯科領空都如無掩雞籠，誰能保證勝利日閱兵不會受到更大規模襲擊？要是當日亂象再起，普京的民望和地位必受動搖，這才是美西方最期望見到的結果。

不要忘記，美國總統拜登去年底揚言要「斬首普京」，直到輿論沸騰，才改口沒有要推翻或斬首普京之意。至於俄羅斯強硬派一直鼓吹動用核武解決烏克蘭，只是普京反對而作罷，普京更被網民笑稱為全俄最大鴿派，可見政府內部對俄烏戰如何打存在一定矛盾。

隨着事件不斷發酵，戰事不可能不進一步升級，俄方也不可能不反擊。澤連斯基適時外訪，是否要暫避風頭，不由人不疑問。其實任何事情皆有動機，從刺殺普京哪一方得益最大，哪一方的動機便是最大。美國早就有被指炸毀北溪天然氣管道的前科，為了讓俄烏戰爭持續，連盟友都不放過，簡直不擇手段；加上中國在中東勸和促談建奇功，美國十分眼紅，一旦斡旋俄烏也有進展，中國地位再升，華府豈會置之不理？