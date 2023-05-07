龍吟虎嘯：日韓菲反華災禍無窮

在搞掂日本、南韓成為反華急先鋒後，拜登政府又一口氣搞掂了菲律賓。日前菲律賓總統小馬可斯訪美，拜登向他保證，當菲律賓的武裝部隊、公共船艦或飛機在南海的太平洋地區遇襲時，美方將堅如磐石地履行防禦承諾；美國還會加強武裝菲律賓軍隊，提供巡邏船和運輸機。較早時，菲律賓也宣布向美軍增開4個軍事基地。拜登和小馬可斯聲稱，這些動作都是為了防衞地區安全，包括「維持台灣海峽和平穩定」，甚至揚言這是「與全球安全及繁榮不可或缺」的。美菲這些動作和叫囂都是在針對中國彰彰明甚。

這是美國利用台灣問題把南韓、日本、台灣、菲律賓，把東海、台海、南海串在一起，圍堵打壓中國。今次的圍堵打壓，遠遠超過了以往，美國正作出準備打「三海大戰」、打亞太區大戰的軍事部署。美國是這場大戰的牽頭人、領導人和參戰者，屆時，日、韓、台、菲的軍隊和美國駐軍包括基地會由美軍統一指揮，這將是一場中美及其盟軍之戰，日本、南韓、菲律賓將成中國的敵國、交戰國，他們將遭到戰火的極大摧毀；他們和中國有爭議的或「地位未定」的地方，例如東海的琉球、南海的黃岩島等，將被中國所收或置於中國軍隊打擊其美軍基地的佔領之下。

當年屬於中國屬國的琉球，因為中國輸掉了戰事而被日本搶奪侵佔，今天就要通過一場維護國家主權的戰爭收歸中國，這個國家主權、領土版圖因世變和戰爭失而復得的歷史邏輯，是千百年不變的。對此，日本多少知道一些，現在它和美國癲埋一起，參加干預中國統一的戰爭，後果有多嚴重，它要認真考慮。

菲律賓是歷史沒多久的國家，基本不知世事滄桑，不知大國博弈是怎麼回事，不知中國對領土主權不容染指有多堅持，不知中國並不怕菲律賓畏如天神的美國，不知美國根本保護不了它，跟着美國反華只能給自己招來無窮災禍。